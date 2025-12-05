Сафонов — о матче «ПСЖ» с «Ренном»: несмотря на погоду, на стадионе должно быть горячо

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к матчу 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном», который состоится в субботу, 6 декабря.

«Готовимся к матчу с «Ренном», утро прошло в режиме тренировки и теории. Всё как обычно.

Зима уже здесь, вместе с ней приближаются холода. Морозов ещё нет, но на тренировки я уже надеваю шапку, привет маме.

А вот завтра на стадионе, несмотря на погоду, должно быть горячо. Ждём вас вечером — на трибунах или у экранов!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матч между «ПСЖ» и «Ренном» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск.

