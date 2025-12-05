Ролан Гусев высказался перед матчем «Динамо» со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться со «Спартаком».

«Микроклимат в команде хороший. Все прекрасно понимают, с кем предстоит играть в следующем туре. Понятно, что в данную минуту после такого поражения эмоциональное состояние ни у кого хорошим быть не может. Будем поправлять это в течение недели», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.