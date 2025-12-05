Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блаттер: Саудовская Аравия поставила футбол под угрозу, она управляет им

Блаттер: Саудовская Аравия поставила футбол под угрозу, она управляет им
Комментарии

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал своё негативное отношение к усиливающемуся влиянию Саудовской Аравии на футбол.

«Саудовская Аравия поставила футбол под угрозу. Она управляет футболом и решает, что будет происходить в нём. Когда у президента [ФИФА] появляется идея, [Саудовская Аравия] просто даёт деньги на её реализацию», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

Напомним, Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034 года. Это решение утвердил конгресс ФИФА 11 декабря 2024 года. Саудовская Аравия примет мировое первенство по футболу впервые в истории.

Материалы по теме
Блаттер выступил против Премии мира от ФИФА, которую могут вручить Трампу

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android