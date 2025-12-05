Блаттер: Саудовская Аравия поставила футбол под угрозу, она управляет им

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал своё негативное отношение к усиливающемуся влиянию Саудовской Аравии на футбол.

«Саудовская Аравия поставила футбол под угрозу. Она управляет футболом и решает, что будет происходить в нём. Когда у президента [ФИФА] появляется идея, [Саудовская Аравия] просто даёт деньги на её реализацию», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

Напомним, Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034 года. Это решение утвердил конгресс ФИФА 11 декабря 2024 года. Саудовская Аравия примет мировое первенство по футболу впервые в истории.

