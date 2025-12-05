В Испании раскрыли, почему «Барселона» отказалась от покупки Хулиана Альвареса

В «Барселоне» приняли решение, что нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес не тот форвард, который нужен клубу, и отказались от идеи с его покупкой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые пришли к указанному выводу, поскольку, во-первых, считают завышенной цену на футболиста. Подчёркивается, что в контракте Альвареса указаны отступные в размере € 500 млн, при этом «матрасники» не продадут его дешевле € 200 млн.

Во-вторых, руководство «блауграны» не убедила игра аргентинца в очном матче команд в 19-м туре Ла Лиги, где «Барселона» победила со счётом 3:1.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

