Футбол Новости

В Испании раскрыли, почему «Барселона» отказалась от покупки Хулиана Альвареса

В «Барселоне» приняли решение, что нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес не тот форвард, который нужен клубу, и отказались от идеи с его покупкой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые пришли к указанному выводу, поскольку, во-первых, считают завышенной цену на футболиста. Подчёркивается, что в контракте Альвареса указаны отступные в размере € 500 млн, при этом «матрасники» не продадут его дешевле € 200 млн.

Во-вторых, руководство «блауграны» не убедила игра аргентинца в очном матче команд в 19-м туре Ла Лиги, где «Барселона» победила со счётом 3:1.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

