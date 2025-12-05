В «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение, Глейзеры обсудят кризис и будущее Аморима

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, намерены принять меры на фоне недовольства работой тренера Рубена Аморима, а также в связи с нестабильными спортивными результатами. О растущей напряженности в футбольном клубе сообщает Caught Offside.

По информации источника, собственники клуба созвали экстренное совещание на высшем уровне. Целью встречи является обсуждение глубокой обеспокоенности по поводу текущего развития команды, усиливающегося недовольства болельщиков, а также финансовых и общих спортивных перспектив клуба. Источники, имеющие тесные связи с советом директоров, утверждают, что владельцы глубоко обеспокоены тем, что планы команды по квалификации в Лигу чемпионов могут быть сорваны.

Накануне «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со счётом 1:1 с «Вест Хэмом», являющимся аутсайдером чемпионата. После этого матча манкунианцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет два очка.