Родри может не сыграть за «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может пропустить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es. Встреча команд пройдёт в столице Испании 10 декабря.

Ранее хавбек из-за травмы пропустил матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (5:4). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассказал, что Родри также не сыграет «Сандерлендом» 6 декабря из-за повреждения подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне обладатель «Золотого мяча» 2024 года сыграл в восьми матчах за клуб во всех турнирах и не набрал ни одного результативного балла. Ранее футболист перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена.