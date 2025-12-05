Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльдор Шомуродов рассказал о планах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Эльдор Шомуродов рассказал о планах сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий «Истанбул Башакшехир» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, мы все готовимся. Плюс у нас новый тренер, очень интересно. Сейчас в стране большой ажиотаж. Смотрят, следят за сборной. Все очень рады за нас. Хотим выйти из группы. Это наша главная задача. Мы не хотим просто ради участия ехать на турнир, хотим показать себя», — сказал Шомуродов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу, заняв второе место в отборочной группе азиатской квалификации.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира
История для Узбекистана! Как сборная без фамилий на форме добилась чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android