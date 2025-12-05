Эльдор Шомуродов рассказал о планах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Нападающий «Истанбул Башакшехир» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, мы все готовимся. Плюс у нас новый тренер, очень интересно. Сейчас в стране большой ажиотаж. Смотрят, следят за сборной. Все очень рады за нас. Хотим выйти из группы. Это наша главная задача. Мы не хотим просто ради участия ехать на турнир, хотим показать себя», — сказал Шомуродов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу, заняв второе место в отборочной группе азиатской квалификации.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).