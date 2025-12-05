Радимов: праймовый Марадона сильнее праймового Месси

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов сравнил двух чемпионов мира в составе сборной Аргентины — Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Поддерживать карьеру на таком уровне столько лет… К тому же феноменальное мастерство. Как говорил один наш общий товарищ: я не понимаю, зачем он вообще кому‑то отдаёт пас.

Праймовый Марадона, в моём понимании, сильнее праймового Месси. Но почему он так долго не продержался? Это вопрос образа жизни», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. Месси стал победителем мирового первенства по футболу в 2022 году. За аргентинскую национальную команду Марадона забил 34 гола в 91 матче, Месси отметился 115 мячами в 196 встречах.

