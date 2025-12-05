Литвинов — о результатах «Спартака»: если объективно оценивать, неудовлетворительно

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах красно-белых в первой части Мир Российской Премьер-Лиги.

«100% могу сказать, что для нас не очень приятно всё, потому что от «Спартака» ждут всегда первые места. У нас большое отставание от лидирующей тройки. Если объективно оценивать, неудовлетворительно. Но впереди ещё много игр, будет длинная пауза, чтобы подготовиться. Начинать надо уже с «Динамо», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

В субботу, 6 декабря, «Спартаку» предстоит встретиться с московским «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.