ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Литвинов — о результатах «Спартака»: если объективно оценивать, неудовлетворительно

Литвинов — о результатах «Спартака»: если объективно оценивать, неудовлетворительно
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах красно-белых в первой части Мир Российской Премьер-Лиги.

«100% могу сказать, что для нас не очень приятно всё, потому что от «Спартака» ждут всегда первые места. У нас большое отставание от лидирующей тройки. Если объективно оценивать, неудовлетворительно. Но впереди ещё много игр, будет длинная пауза, чтобы подготовиться. Начинать надо уже с «Динамо», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

В субботу, 6 декабря, «Спартаку» предстоит встретиться с московским «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.

