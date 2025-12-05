«Абсолютно разбит из-за этого». Трент Александер-Арнольд высказался о травме

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд высказался о травме, полученной в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (3:0). Англичанин был заменён на 55-й минуте. Позже выяснилось, что фулбек получил повреждение в области четырёхглавой мышцы левого бедра и не сможет играть два месяца.

«Абсолютно разбит из-за этого. Момент причиняет боль, но буду усердно работать, чтобы вернуться сильнее и лучше! Увидимся в 2026 году, мадридцы», – написал Трент в своём аккаунте в соцсетях.

Всего в текущем сезоне Ла Лиги защитник провёл восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов.