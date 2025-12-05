Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруно Гимарайнс показал коллекцию футболок, в том числе подписанную Пеле

Бруно Гимарайнс показал коллекцию футболок, в том числе подписанную Пеле
Комментарии

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс показал свою коллекцию футболок, среди которых есть майка легенды мирового футбола Пеле.

Коллекция футболок Бруно Гимарайнса

Коллекция футболок Бруно Гимарайнса

Фото: Из личного архива Бруно Гимарайнса

В коллекцию хавбека также входят футболки и других звёзд футбола родом из Бразилии: крайнего нападающего Неймара, защитников Тьяго Силвы и Маркиньоса, полузащитников Филиппе Коутиньо и Лукаса Пакета.

Пеле — легендарный бразильский футболист, один из величайших в истории. Он родился 23 октября 1940 года. За карьеру нападающий забил более 1000 голов и трижды становился чемпионом мира с Бразилией (1958, 1962, 1970) — рекорд, не побитый до сих пор. Умер 29 декабря 2022 года.

Материалы по теме
Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android