Бруно Гимарайнс показал коллекцию футболок, в том числе подписанную Пеле

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс показал свою коллекцию футболок, среди которых есть майка легенды мирового футбола Пеле.

Коллекция футболок Бруно Гимарайнса Фото: Из личного архива Бруно Гимарайнса

В коллекцию хавбека также входят футболки и других звёзд футбола родом из Бразилии: крайнего нападающего Неймара, защитников Тьяго Силвы и Маркиньоса, полузащитников Филиппе Коутиньо и Лукаса Пакета.

Пеле — легендарный бразильский футболист, один из величайших в истории. Он родился 23 октября 1940 года. За карьеру нападающий забил более 1000 голов и трижды становился чемпионом мира с Бразилией (1958, 1962, 1970) — рекорд, не побитый до сих пор. Умер 29 декабря 2022 года.