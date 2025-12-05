Скидки
Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 5 декабря, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 декабря, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, состоялся один матч в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матча 18-го тура РПЛ на 5 декабря:

«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари Нижний Новгород» (11).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

