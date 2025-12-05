Скидки
Лилль — Олимпик Марсель
Главная Футбол Новости

«Есть небольшой шанс». Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира — 2026

«Есть небольшой шанс». Трамп допустил победу сборной США на чемпионате мира — 2026
Президент США Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Политик не стал исключать, что американская национальная команда может стать победителем мирового первенства.

– Для меня большая честь быть здесь. Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. Продажи билетов бьют рекорды. Я имею в виду, мы уже установили рекорд, это было здорово.

– Господин президент, может ли Америка выиграть чемпионат мира?
– Думаю, это возможно. Считаю, что у многих здесь есть шанс. Конкуренция довольно жёсткая, но я бы сказал, что у них [футболистов сборной США] есть небольшой шанс, — сказал Трамп журналистам.

