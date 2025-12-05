Скидки
Энрике — о Кварацхелии: у него много достоинств

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 24-летнем грузинском нападающем своей команды Хвиче Кварацхелии.

«Я очень доволен игрой Кварацхелией. Он игрок высокого уровня с большими амбициями. Восхищаюсь уровнем, который Хвича показал с момента прихода в команду в прошлом сезоне. У него много достоинств», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 12 матчей во французской Лиге 1, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. Также нападающий сыграл четыре матча в Лиге чемпионов, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

