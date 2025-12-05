Энрике прокомментировал перспективы «ПСЖ» в чемпионате в нынешнем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о перспективах и выступлении своей команды во французской Лиге 1 по ходу нынешнего сезона.

«Считаю, у нас очень стабильная команда, отражающая наш менталитет. Сейчас чемпионат ещё более мотивирует, ведь есть такие команды, как «Ланс», «Ренн», «Марсель», «Лион», «Страсбург», «Монако»… Это источник мотивации. И когда я разговариваю со своими игроками, чувствую ту же уверенность в наших сильных сторонах и в том, чего хотим добиться в этой лиге. Есть команда, которая набрала на одно очко больше, чем мы, поэтому заслуженно занимаем второе место. Сейчас у нас на четыре очка меньше, чем на этом этапе в прошлом сезоне. Но, учитывая травмы игроков, думаю, мы отлично выступаем в лиге», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 14 сыгранных матчей чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Лидирует в турнире «Ланс», у которого 31 очко.