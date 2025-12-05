Скидки
Вратарь «Зенита» Адамов назвал два самых памятных матча этого сезона

Вратарь «Зенита» Адамов назвал два самых памятных матча этого сезона
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов ответил, какие матчи нынешнего сезона стали для него самыми памятными.

«Выделю два. На первом месте, безусловно, игра в Краснодаре. На втором — в Сочи. Соперник — тоже бывшая моя команда. Вне зависимости от места, которое она сейчас занимает, было приятно и играть против неё, и побеждать», — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» в матче 9-го тура Мир РПЛ со счётом 2:0. Эта встреча прошла в Краснодаре. «Зенит» победил «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России (3:0). Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи.

