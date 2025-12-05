Скидки
«Тоттенхэм» рассматривает Игора Тьяго из «Брентфорда» как преемника Гарри Кейна — СО

Лондонский «Тоттенхэм» активно ищет усиление своей атакующей линии и определил нападающего «Брентфорда» Игора Тьяго в качестве потенциального приобретения. Об этом сообщает Caught Offside.

По данным источника, «Тоттенхэм» является основным претендентом на подписание игрока. В клубе видят в Тьяго возможного преемника Гарри Кейна, предполагая, что футболист способен повторить бомбардирские достижения бывшего капитана. Отмечается схожий типаж и набор игровых качеств у этих двух нападающих.

Помимо «Тоттенхэма», интерес к бразильскому нападающему проявляют также другие клубы английской Премьер-лиги — «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Однако «Брентфорд» не намерен расставаться с Тьяго и не удивлён возросшим интересом к нему. Клуб инвестировал значительные средства в приобретение нападающего, заплатив за него £ 30 млн (€ 35 млн), и рассчитывает сохранить его в своём составе на долгосрочную перспективу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Игора Тьяго оценивается в € 22 млн.

