Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал игроком месяца в Ла Лиге в ноябре

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выбран игроком месяца испанской Ла Лиги в ноябре. Об этом каталонский клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X.

В минувшем месяце «Барселона» провела четыре встречи в рамках чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Эльче» (3:1), «Сельту» (4:2), «Атлетик» из Бильбао (4:0) и «Алавес» (3:1). Вингер сине-гранатовых в этих матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее два месяца подряд лучшим игроком Ла Лиги признавался центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых набрал 7+7 по системе «гол+пас».