Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал игроком месяца в Ла Лиге в ноябре

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал игроком месяца в Ла Лиге в ноябре
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выбран игроком месяца испанской Ла Лиги в ноябре. Об этом каталонский клуб объявил в своём аккаунте в соцсети X.

В минувшем месяце «Барселона» провела четыре встречи в рамках чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Эльче» (3:1), «Сельту» (4:2), «Атлетик» из Бильбао (4:0) и «Алавес» (3:1). Вингер сине-гранатовых в этих матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее два месяца подряд лучшим игроком Ла Лиги признавался центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых набрал 7+7 по системе «гол+пас».

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду
Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android