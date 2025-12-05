Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от ФИФА

Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от Международной федерации футбола (ФИФА) на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года. Эта премия была учреждена в ноябре 2025 года. Трамп стал первым обладателем этой награды.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд. Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале первенства планеты Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

