Шлоттербек может перейти в мадридский «Реал». Игрок не продлевает контракт с «Боруссией»

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Игрок не собирается продлевать действующий контракт с немецкой командой, истекающий в 2027 году. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Ранее в прессе появлялась информация, что «шмели» предлагают футболисту увеличение зарплаты более чем в три раза — с € 2,5 млн до € 8 млн. Однако он рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В игроке заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 40 млн.