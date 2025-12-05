Колыванов — о матче «Спартака» с «Динамо»: ни Гусев, ни Романов не останутся в клубах

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет на своём поле московское «Динамо».

«В матче «Спартака» и «Динамо» явного фаворита нет. Оба клуба проводят этот сезон крайне неудачно, показывая весьма средние результаты. «Спартак» выглядит чуть увереннее, тогда как у «Динамо» дела идут совсем плохо. Тем не менее дерби остаётся дерби. Оба тренера, Романов и Гусев, жаждут доказать свою состоятельность. Ожидается жёсткая игра, ведь обе команды однозначно хотят победить. Судьба Гусева от этого дерби не зависит – решение уже принято. Скорее всего, ни Гусев, ни Романов не останутся в своих клубах», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.