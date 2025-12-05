Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о матче «Спартака» с «Динамо»: ни Гусев, ни Романов не останутся в клубах

Колыванов — о матче «Спартака» с «Динамо»: ни Гусев, ни Романов не останутся в клубах
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет на своём поле московское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Спартака» и «Динамо» явного фаворита нет. Оба клуба проводят этот сезон крайне неудачно, показывая весьма средние результаты. «Спартак» выглядит чуть увереннее, тогда как у «Динамо» дела идут совсем плохо. Тем не менее дерби остаётся дерби. Оба тренера, Романов и Гусев, жаждут доказать свою состоятельность. Ожидается жёсткая игра, ведь обе команды однозначно хотят победить. Судьба Гусева от этого дерби не зависит – решение уже принято. Скорее всего, ни Гусев, ни Романов не останутся в своих клубах», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.

Материалы по теме
Видео
Литвинов призвал болельщиков посетить матч «Спартака» и «Динамо», посвящённый Симоняну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android