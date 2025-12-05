Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Спартак» и «Динамо» — два раненых зверя

Александр Мостовой: «Спартак» и «Динамо» — два раненых зверя
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Думаю, «Спартак» будет более озлобленным в матче с «Динамо», потому что играя в большинстве, умудрились проиграть «Балтике». Такое редко бывает. Делаю прогноз в пользу «Спартака» — 55% на 45%. Другое дело, что «Динамо» тоже проиграло в прошлом туре, ведя в счёте.

«Спартак» и «Динамо» — два раненых зверя, которые столкнутся. Всё может произойти. Игра прежде всего будет в эмоциональном плане. Всё будет зависеть от того, кто первым забьёт, потому что многое может поменяться в матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
