Жеребьёвку ЧМ-2026 начали главы США, Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни открыли церемонию жеребьёвки чемпионата мира 2026 года. Главы государств вытянули шарики с названием своих стран. Однако затем на церемонии вновь состоялся музыкальный номер, официальная часть по-прежнему не началась.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).