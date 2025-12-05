Денис Адамов: усталость у меня определённо накопилась к зимнему перерыву, я её чувствую

Вратарь «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос о накопленной усталости к зимнему перерыву в Мир РПЛ.

– До зимнего перерыва остаётся совсем чуть-чуть. Максим Глушенков в интервью сказал, что накопилась усталость. Вратарей это тоже касается?

– Усталость у меня определённо накопилась, я её чувствую. В этом сезоне ещё и новый опыт — меня два раза вызывали в сборную, стало меньше выходных. Но заключительный матч надо провести на хорошем уровне. Отдохнём и расслабимся уже в отпуске, тем более он планируется чуть дольше обычного, — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль».

