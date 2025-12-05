Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жеребьёвка ЧМ-2026 началась в 21:27 — спустя час и 27 минут после официального старта церемонии

Жеребьёвка ЧМ-2026 началась в 21:27 — спустя 01:27 после официального старта церемонии
Комментарии

В 21:27 мск началась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года. Это произошло спустя 1 час и 27 минут после официального старта церемонии (20:00 мск). Считалось время между официальным стартом церемонии и первым вытянутым шаром.

За это время президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от Международной федерации футбола (ФИФА), также состоялись выступления музыкантов и футбольных деятелей, были показаны видео с объяснением формата проведения соревнования.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём поучаствуют 48 национальных команд. Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале первенства планеты Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

Материалы по теме
Фото
Президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от ФИФА

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android