Жеребьёвка ЧМ-2026 началась в 21:27 — спустя 01:27 после официального старта церемонии

В 21:27 мск началась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года. Это произошло спустя 1 час и 27 минут после официального старта церемонии (20:00 мск). Считалось время между официальным стартом церемонии и первым вытянутым шаром.

За это время президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира от Международной федерации футбола (ФИФА), также состоялись выступления музыкантов и футбольных деятелей, были показаны видео с объяснением формата проведения соревнования.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём поучаствуют 48 национальных команд. Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале первенства планеты Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

