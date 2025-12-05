Скидки
Футбол Новости

Томас Тухель: сборная Англии стала сильнее и нацелена на победу в ЧМ-2026

Томас Тухель: сборная Англии стала сильнее и нацелена на победу в ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил уверенность в способности своей команды конкурировать за главный трофей на предстоящем чемпионате мира — 2026. Специалист рассчитывает на серьёзную борьбу за победу в турнире. Тренеру сборной был задан вопрос, возросла ли его вера в победу по сравнению с моментом его назначения на эту должность.

«Да, потому что мы стали сильнее. Мы должны приехать и постараться сделать нечто особенное. Но мы не можем давать гарантии.

Все знают, мы не можем обещать победу, но фанаты хотят увидеть командный дух, команду, которая отдаёт все силы и бьётся друг за друга. Если футболисты смогут это дать, думаю, всё будет возможно. Мы будем достаточно храбры, чтобы мечтать об этом, достаточно храбры, чтобы попытаться победить», — приводит слова Тухеля ESPN.

