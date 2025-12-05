Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой считает, что Гусев останется в тренерском штабе «Динамо»

Мостовой считает, что Гусев останется в тренерском штабе «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».

«Ролану Гусеву сказали, что нужно выиграть четыре матча. К сожалению, один уже не выиграли, поэтому здесь трудно гадать. «Динамо» удивляет своими вариантами. От Ролана зависит только состояние команды: если выиграют, молодцы, если нет, ничего такого.

Ролан не будет уходить из «Динамо». Даже если найдут какого-то другого человека, Ролан останется в штабе. Здесь ничего страшного нет. И это правильно. Чем больше футбольных людей, тем лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В субботу, 6 декабря, «Динамо» предстоит встретиться в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Ролан Гусев высказался перед матчем «Динамо» со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android