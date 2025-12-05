Мостовой считает, что Гусев останется в тренерском штабе «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».

«Ролану Гусеву сказали, что нужно выиграть четыре матча. К сожалению, один уже не выиграли, поэтому здесь трудно гадать. «Динамо» удивляет своими вариантами. От Ролана зависит только состояние команды: если выиграют, молодцы, если нет, ничего такого.

Ролан не будет уходить из «Динамо». Даже если найдут какого-то другого человека, Ролан останется в штабе. Здесь ничего страшного нет. И это правильно. Чем больше футбольных людей, тем лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В субботу, 6 декабря, «Динамо» предстоит встретиться в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».