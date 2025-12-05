Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Мбаппе признан лучшим игроком ноября в составе «Реала»

Мбаппе признан лучшим игроком ноября в составе «Реала»
26-летний французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком ноября в составе своей команды по версии журнала Mahou, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В голосовании болельщиков футболист опередил Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Винисиуса Жуниора и Арду Гюлера.
Футболист получил награду, отмечающую его выдающиеся достижения в составе «Реала», третий раз в нынешнем сезоне. Ранее Мбаппе также был признан лучшим игроком августа и сентября.

В ноябре Мбаппе забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах. В игре общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3) француз оформил покер.

