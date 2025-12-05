Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска: матч с «Борнмутом» будет похож на игру с «Лидсом», нам нужно выступить лучше

Мареска: матч с «Борнмутом» будет похож на игру с «Лидсом», нам нужно выступить лучше
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящей встрече своей команды в Премьер-лиге с «Борнмутом». Матч состоится на выезде, итальянский специалист предупредил о возможных трудностях. Данное заявление было сделано после недавнего гостевого поражения лондонцев от «Лидса» со счётом 1:3.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Бийол – 6'     2:0 Танака – 43'     2:1 Нету – 50'     3:1 Калверт-Льюин – 72'    

«Матч с «Борнмутом» будет похож на игру с «Лидсом», поэтому нам нужно выступить лучше. «Лидс» действовал очень интенсивно и превосходил нас во всех компонентах. Надеюсь, завтра сможем извлечь уроки и сыграть лучше», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и лондонским клубом запланирован на 6 декабря.

На данный момент «Челси» под руководством Энцо Марески занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 24 очка.

Материалы по теме
«Один из лучших в мире». Гвардиола оценил работу Энцо Марески из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android