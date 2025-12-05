Мареска: матч с «Борнмутом» будет похож на игру с «Лидсом», нам нужно выступить лучше

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящей встрече своей команды в Премьер-лиге с «Борнмутом». Матч состоится на выезде, итальянский специалист предупредил о возможных трудностях. Данное заявление было сделано после недавнего гостевого поражения лондонцев от «Лидса» со счётом 1:3.
«Матч с «Борнмутом» будет похож на игру с «Лидсом», поэтому нам нужно выступить лучше. «Лидс» действовал очень интенсивно и превосходил нас во всех компонентах. Надеюсь, завтра сможем извлечь уроки и сыграть лучше», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».
Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и лондонским клубом запланирован на 6 декабря.
На данный момент «Челси» под руководством Энцо Марески занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 24 очка.
