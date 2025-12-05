Черчесов высказался о победном матче с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче с «Оренбургом» (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ, в котором грозненская команда победила со счётом 1:0.

— Мы готовились к непростому матчу, потому что видим, в последнее время «Оренбург» играет плюс‑минус как сегодня. Они много работают, бегают, физически хорошо готовы, поменяли систему. Поэтому практически в каждом моменте, особенно в первых таймах во всех матчах, они играли на равных и с «Краснодаром», и с ЦСКА, и со «Спартаком». Мы знали, как нам готовиться. Поблагодарю ребят за концентрацию. Рад, что выиграли и закрываем год двумя победами.

– Вторую игру подряд у вас очень хорошие замены…

– Мы же готовимся к играм, знаем, кто в каком состоянии. Замены могут быть любые, на поле выходит футболист, который готов что‑то менять, или просто выходит. Рад, что и в той, и в этой играх замены сработали. Это говорит о том, что команда потихоньку становится командой, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

