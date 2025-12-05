Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов высказался о победном матче с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ

Черчесов высказался о победном матче с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче с «Оренбургом» (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ, в котором грозненская команда победила со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Касинтура – 71'    

— Мы готовились к непростому матчу, потому что видим, в последнее время «Оренбург» играет плюс‑минус как сегодня. Они много работают, бегают, физически хорошо готовы, поменяли систему. Поэтому практически в каждом моменте, особенно в первых таймах во всех матчах, они играли на равных и с «Краснодаром», и с ЦСКА, и со «Спартаком». Мы знали, как нам готовиться. Поблагодарю ребят за концентрацию. Рад, что выиграли и закрываем год двумя победами.

– Вторую игру подряд у вас очень хорошие замены…
– Мы же готовимся к играм, знаем, кто в каком состоянии. Замены могут быть любые, на поле выходит футболист, который готов что‑то менять, или просто выходит. Рад, что и в той, и в этой играх замены сработали. Это говорит о том, что команда потихоньку становится командой, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Черчесов отметил, что «Ахмат» ждёт непростой матч с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android