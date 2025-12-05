Мексика и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Стартовый матч первенства планеты пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтеке» в Мехико – он вмещает больше 83 тыс. зрителей. Национальные команды сыграют друг с другом в группе A.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Европу на турнире представят 16 национальных команд. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест. Финал чемпионата мира пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.