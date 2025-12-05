Мбаппе сыграет против Холанда в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборные Франции и Норвегии сыграют в одной группе чемпионата мира 2026 года. Лидеры своих национальных команд Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд встретятся между собой.

Также игрокам предстоит встретиться 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет на своём поле «Манчестер Сити».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).