Трамп предложил переименовать американский футбол на жеребьёвке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп озвучил идею о переименовании американского футбола на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Если посмотреть на всё происходившее с футболом в США, который мы, похоже, никогда так не называли, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим видом спорта, который мы называем футболом…

Но, если подумать, разве не должно это [соккер] на самом деле называться футболом? Это и есть футбол, без вопросов. Нам необходимо придумать другое название для НФЛ (Национальная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата»). Подобное является бессмыслицей, если подумать», – сказал Трамп на жеребьёвке.

