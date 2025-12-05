Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трамп предложил переименовать американский футбол на жеребьёвке ЧМ-2026

Трамп предложил переименовать американский футбол на жеребьёвке ЧМ-2026
Комментарии

Президент США Дональд Трамп озвучил идею о переименовании американского футбола на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Если посмотреть на всё происходившее с футболом в США, который мы, похоже, никогда так не называли, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим видом спорта, который мы называем футболом…

Но, если подумать, разве не должно это [соккер] на самом деле называться футболом? Это и есть футбол, без вопросов. Нам необходимо придумать другое название для НФЛ (Национальная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата»). Подобное является бессмыслицей, если подумать», – сказал Трамп на жеребьёвке.

Материалы по теме
В Белом доме отреагировали на вручение Дональду Трампу Премии мира от ФИФА

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android