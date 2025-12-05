«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч 18-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» — Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«По прибытии в аэропорт «Курумоч» команду поставили перед фактом — с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно перенаправлено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, в итоге оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».

Таким образом, Red Wings ведёт к срыву соревновательного процесса РПЛ — такое мы определённо осуждаем», — добавил источник «Чемпионата».

