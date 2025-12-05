Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Комментарии

«Акрон» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч 18-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» — Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По прибытии в аэропорт «Курумоч» команду поставили перед фактом — с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно перенаправлено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, в итоге оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление. Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».

Таким образом, Red Wings ведёт к срыву соревновательного процесса РПЛ — такое мы определённо осуждаем», — добавил источник «Чемпионата».

Материалы по теме
Защитник «Акрона» Эшковал — о Дзюбе: главная звезда РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android