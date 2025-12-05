Месси и Роналду могут встретиться в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года

Сборная Португалии может встретиться со сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Таким образом в очном противостоянии могут сойтись лидеры своих национальных команд Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Однако для этого должен сложиться ряд факторов. Обе команды должны выиграть свои группы, а также пройти раунд 1/8 финала.

Аргентинцы попали в группу J, где им предстоит встретиться со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Португалия сыграет в группе K. Её соперниками станут Колумбия, Узбекистан и победитель межконтинентальных стыковых матчей – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).