Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси и Роналду могут встретиться в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года

Месси и Роналду могут встретиться в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Сборная Португалии может встретиться со сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Таким образом в очном противостоянии могут сойтись лидеры своих национальных команд Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Однако для этого должен сложиться ряд факторов. Обе команды должны выиграть свои группы, а также пройти раунд 1/8 финала.

Аргентинцы попали в группу J, где им предстоит встретиться со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Португалия сыграет в группе K. Её соперниками станут Колумбия, Узбекистан и победитель межконтинентальных стыковых матчей – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Месси — о сборной Аргентины: победа на чемпионате мира даёт уверенность и облегчение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android