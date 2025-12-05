Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Динамо» сообщили об изменении времени начала их очного матча в 18-м туре РПЛ

Московские «Спартак» и «Динамо» в своих телеграм-каналах сообщили, что их очный матч в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги начнётся на 15 минут позже изначального запланированного времени. Теперь указанная игра начнётся в 16:45 мск, а не в 16:30. Встреча пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» завтра, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и на текущий момент занимает шестое место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура чемпионата России и сыграли вничью — 2:2.

Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей
Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей

Самые титулованные футбольные клубы России:

