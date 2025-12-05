В Белом доме отреагировали на вручение Дональду Трампу Премии мира от ФИФА

Пресс-служба Белого дома отреагировала на вручение президенту США Дональду Трампу Премии мира от Международной федерации футбола (ФИФА) на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года. Эта премия была учреждена в ноябре 2025 года. Трамп стал первым обладателем этой награды.

«Президент мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино вручает президенту Дональду Дж. Трампу первую Премию мира ФИФА 2025 года, присуждаемую человеку, совершившему исключительные и выдающиеся действия ради мира и единства во всём мире», – сообщает пресс-служба Белого дома.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд. Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.