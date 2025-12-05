Скидки
Трой Пэрротт из «АЗ Алкмар» может вернуться в «Тоттенхэм» за € 35 млн — Caught Offside

Комментарии

Нападающий «АЗ Алкмар» Трой Пэрротт, являющийся игроком сборной Ирландии, может вернуться в английскую Премьер-лигу. Его бывший клуб, лондонский «Тоттенхэм Хотспур», проявляет предметный интерес к подписанию футболиста в ближайшие месяцы. «Тоттенхэм» готов предложить € 35 млн за 23-летнего нападающего. Об этом сообщает Caught Offside.

В текущем сезоне Пэрротт демонстрирует высокую результативность в чемпионате Нидерландов. Форвард забил 14 голов, выступая в составе «АЗ Алкмар». Этот прогресс привлёк внимание руководства «шпор», которое инициировало обсуждение возможного трансфера.

Ранее лондонский клуб принял решение отпустить ирландского футболиста после того, как ему не удалось закрепиться в основном составе команды. Однако с момента ухода 23-летний игрок успешно проявил себя в чемпионате Нидерландов. Сам Пэрротт уверен, что обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления и в Премьер-лиге.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Троя Пэрротта оценивается в € 16 млн.

