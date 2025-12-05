Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Брест — Монако, результат матча 5 декабря 2025, счет 1:0, 15-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» в большинстве проиграл «Бресту» в матче Лиги 1, Головина заменили на 68-й минуте
Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра состоялась на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Думбия – 28'    
Удаления: Ажорк – 60' / нет

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Бреста» Камори Думбия на 28-й минуте. На 60-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Людовик Ажорк.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, однако не отметился голевыми действиями и был заменён на 68-й минуте.

После этой игры «Монако» находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, набрав 23 очка. «Брест» располагается на девятой строчке, у команды 19 очков в активе.

В следующем туре «Брест» 13 декабря сыграет с «Ренном» на выезде, а «Монако» на день позже встретится с «Марселем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
