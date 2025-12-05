«Монако» в большинстве проиграл «Бресту» в матче Лиги 1, Головина заменили на 68-й минуте

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра состоялась на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Бреста» Камори Думбия на 28-й минуте. На 60-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Людовик Ажорк.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, однако не отметился голевыми действиями и был заменён на 68-й минуте.

После этой игры «Монако» находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, набрав 23 очка. «Брест» располагается на девятой строчке, у команды 19 очков в активе.

В следующем туре «Брест» 13 декабря сыграет с «Ренном» на выезде, а «Монако» на день позже встретится с «Марселем».