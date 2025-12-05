Винисиус двумя словами отреагировал на результаты жеребьёвки ЧМ-2026

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года, согласно которым бразильская национальная команда встретится с Марокко, Шотландией и Гаити.

«Вперёд, Бразилия», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

Мировое первенство 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На чемпионате мира впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на турнир гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

