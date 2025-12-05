Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус двумя словами отреагировал на результаты жеребьёвки ЧМ-2026

Винисиус двумя словами отреагировал на результаты жеребьёвки ЧМ-2026
Комментарии

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года, согласно которым бразильская национальная команда встретится с Марокко, Шотландией и Гаити.

«Вперёд, Бразилия», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

Мировое первенство 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На чемпионате мира впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. На текущий момент попадание на турнир гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Бразилии

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android