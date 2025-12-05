Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал итоги жеребьёвки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Алжир — хорошая команда, у них отличные игроки. Австрия, в свою очередь, провела отличный отборочный цикл и тоже является сложным соперником. Иордания — наименее известная команда, но если они здесь, значит, на то есть свои причины. Это группа, в которой мы должны выложиться по полной и постараться пройти в следующий раунд», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Аргентинцы попали в группу J, где им предстоит встретиться со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).