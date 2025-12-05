Потенциальные дуэли на ЧМ-2026: Германия — Франция, Аргентина — Португалия уже в плей-офф

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026 состоялась в США. По её итогам были определены потенциальные варианты сетки плей-офф, которые могут свести фаворитов турнира уже на ранних стадиях.

В 1/8 финала турнира существует вероятность встречи сборных Германии и Франции. Этот сценарий возможен, если обе команды займут первые места в своих группах и успешно преодолеют раунд 1/16 финала. На этой стадии им предстоит сыграть со сборными, вышедшими в плей-офф с третьих мест из других групп.

На стадии четвертьфинала потенциально может состояться матч между национальными командами Аргентины и Португалии. Для этого обе сборные должны одержать победы в своих группах и пройти две предыдущие стадии плей-офф, то есть 1/16 и 1/8 финала.

Кроме того, уже в 1/16 финала не исключена встреча Аргентины и Испании. Данное противостояние произойдёт, если одна из этих национальных команд займёт первое место в своей группе, а другая финиширует на второй позиции.