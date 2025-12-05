«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к Маркусу Рашфорду — Caught Offside

«Арсенал» и «Челси» следят за ситуацией крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, выступающего в нынешнем сезоне в составе «Барселоны» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, оба лондонских клуба стремятся усилить свои атакующие позиции. Подчёркивается, что сине-гранатовые обладают приоритетом в отношении возможной покупки Рашфорда, однако английские команды могут предложить более выгодные финансовые условия.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме Деку высказался о будущем Рашфорда в «Барселоне»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: