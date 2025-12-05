Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мексика и ЮАР спустя 16 лет снова сыграют в матче открытия чемпионата мира

Мексика и ЮАР спустя 16 лет снова сыграют в матче открытия чемпионата мира
Комментарии

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Национальные команды второй раз встретятся в стартовом матче мирового первенства, первая подобная игра произошла на ЧМ-2010 в Йоханнесбурге (ЮАР). Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1. В этот раз стартовая игра первенства планеты пройдёт на стадионе «Ацтеке» в Мехико.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Европу на турнире представят 16 национальных команд. Хозяевами соревнования являются США, Канада и Мексика. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест. Финал чемпионата мира пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

