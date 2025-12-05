Главный тренер сборной Германии прокомментировал результаты жеребьёвки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Группа не самая простая, но вполне решаемая. Мы хотим выиграть матчи группового этапа. Самое главное — двигаться шаг за шагом, пройти успешно все встречи и выйти в плей-офф. Каждый соперник заслуживает уважения. Но совершенно нормально думать, с кем можно встретиться в следующих раундах и кого нужно там победить. Кюрасао будет интересно проанализировать. Но мы не будем допускать ошибки, недооценивая их. Кот-д’Ивуар — команда, которую можно обыграть, но её нельзя недооценивать. С Эквадором будет непросто. У них есть настоящие звёзды в составе, они заняли второе место в квалификации, уступив Аргентине», — приводит слова Нагельсмана AP News.

Сборная Германии выступит в группе E. Её соперниками станут Эквадор, Кот-д’Ивуар и Кюрасао.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).