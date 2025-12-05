Скидки
Форвард «Ливерпуля» Исак: жду большего от самого себя, но сохраняю позитивный настрой

Форвард «Ливерпуля» Исак: жду большего от самого себя, но сохраняю позитивный настрой
Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак высказался о своей игре в текущем сезоне. Футболист пополнил ряды мерсисайдского клуба в начале сентября, перебравшись из «Ньюкасла». Процесс оформления трансфера затянулся из-за нежелания «сорок» расставаться с игроком. Сам форвард активно настаивал на переходе, что привело к его отказу от тренировок с бывшим клубом.

«Безусловно, всё обстоит нелегко как лично для меня, так и для команды в целом. За последнее время наши результаты оставляют желать лучшего. Ожидаю от себя большего, однако сохраняю оптимистичный настрой. Надеюсь, смогу значительно улучшить свою игру. Это мой неизменный принцип: всегда требую от себя большего даже в благополучные периоды. В этом нет никакой проблемы. Я сам себе самый строгий критик, мне не требуется, чтобы кто-то ещё указывал на мои недостатки», — приводит слова Исака Sky Sports.

С момента своего перехода в «Ливерпуль» игрок принял участие в 12 матчах. За этот период нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Трансфер Александера Исака обошёлся «Ливерпулю» в € 145 млн.

