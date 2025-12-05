Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья Егоров верно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» Мх в РПЛ

ЭСК: судья Егоров верно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Динамо» Мх в РПЛ
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» (0:0) Егора Егорова не назначать пенальти в ворота команды Игоря Осинькина на 83-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Контакт мяча с руками игрока «Сочи» Александра Коваленко в собственной штрафной площади не является наказуемым.

Коваленко после игрового единоборства за верховой мяч не совершал дополнительных движений руками в направлении мяча. Его руки находились близко от тела, в естественном положении для данного игрового действия», — написано на официальном сайте РФС.

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК в связи с неназначенным пенальти в матче с «Сочи»

