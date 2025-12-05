Президент США Дональд Трамп назвал фаворита чемпионата мира 2026 года.

«Испания, безусловно, один из фаворитов. Это отличная команда, и всегда ею была. Я большой поклонник Испании, люблю эту страну. Сказал бы, что у них очень хорошие шансы», — приводит слова Трампа Sport.es.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём поучаствуют 48 национальных команд. Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале первенства планеты Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.