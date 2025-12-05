УЕФА сократил срок дисквалификации Луиса Диаса до двух матчей

«Бавария» на официальном сайте проинформировала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации нападающего Луиса Диаса в Лиге чемпионов с трёх до двух матчей после апелляции клуба.

Вингер немецкого гранда пропустит встречу 6-го тура общего этапа соревнования со «Спортингом» (9 декабря). Ранее Диас не мог принять участие в игре 5-го тура с «Арсеналом» (3:1).

Колумбийский футболист получил красную карточку на 45+3-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2) за нарушение правил на защитнике Ашрафе Хакими. У игрока парижского клуба был диагностирован вывих лодыжки.

