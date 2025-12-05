Скидки
Главная Футбол Новости

УЕФА сократил срок дисквалификации Луиса Диаса до двух матчей

Комментарии

«Бавария» на официальном сайте проинформировала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократил срок дисквалификации нападающего Луиса Диаса в Лиге чемпионов с трёх до двух матчей после апелляции клуба.

Вингер немецкого гранда пропустит встречу 6-го тура общего этапа соревнования со «Спортингом» (9 декабря). Ранее Диас не мог принять участие в игре 5-го тура с «Арсеналом» (3:1).

Колумбийский футболист получил красную карточку на 45+3-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2) за нарушение правил на защитнике Ашрафе Хакими. У игрока парижского клуба был диагностирован вывих лодыжки.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'
Самые дорогие футболисты:

Комментарии
