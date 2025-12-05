Килиан Мбаппе опубликовал пост, посвящённый жеребьёвке ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на результаты жеребьёвки чемпионата мира 2026 года для национальной команды, опубликовав пост на своей странице в социальной сети с подписью: «Сборная Франции, жеребьёвка для «трёхцветных» уже состоялась».

Фото: Соцсети Мбаппе

Франция выступит в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Норвегии, а также победитель межконтинентальных стыковых матчей – путь 2 (Ирак/Боливия/Суринам).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).